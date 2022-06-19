Vakaya giden iki ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bölücek köyünde meydana gelen olaya giden iki ambulans önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.30 sularında Devrek yeni terminal mevkiinde meydana geldi. Devrek'in Bölücek köyünde meydana gelen olaya sevk edilen 67 NH 112 ve 67 AAP 385 plakalı ambulanslar Devrek Yeni Terminal mevkiine geldiğinde önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınaca kaza yaptı. Kazaya karışan 67 AAP 385 plakalı ambulans şoförü H.K. ile iki sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılara mesai arkadaşları müdahale etti. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.