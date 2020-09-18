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Vakıflar Bölge Müdürü Pınar'dan Bozkurt'a ziyaret

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Bölge Müdürü Pınar, Devrek'te bakım ve onarımına 3 yıl önce başlanan ve halen devam eden Devrek Merkez Yeni Camii ve Vakıfçeşme Sokaktaki ‘Vakıflara ait çeşme hakkında Başkan Çetin Bozkurt'la görüş alışverişinde bulundu.


Başkan Bozkurt, Bölge Müdürü Pınar'a, 3 yıldır bakım, onarım ve restorasyonu süren Devrek Merkez Yeni Camii'nin bu durumunun bitirilmesi gerektiğini belirterek, “Halkımız bu camimizin bir an evvel ibadete açılmasını istiyor, bunun için haklı olarak yapılan çalışmaların bitirilmesini istiyor” dedi. Bölge Müdürü Pınar da, camideki çalışmaların bu yıl sonunda bitirilmesini hedeflediklerini, söyledi.


Bölge Müdürü Erdal Pınar ile Başkan Çetin Bozkurt daha sonra bakım onarımına devam edilen Merkez Yeni Cami inşaatı ile Vakıfçeşme Sokak'ta bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait çeşmede incelemelerde bulundu.


Başkan Bozkurt, Bölge Müdürü Pınar'a ziyaretleri anısına bir de Devrek Bastonu hediye etti.

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