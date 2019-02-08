Vali Bektaş 16 takımla yemekte buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Zonguldak'ın ev sahipliği ile başlayan Genç Kızlar ve Genç Erkekler A Basketbol Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Site ve Kilimli Spor Salonu'nda devam ediyor. 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan Okullar arası Basketbol Türkiye Yarı Final Müsabakalarında mücadele eden 8 kız, 8 erkek basketbol takımına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından Polisevi'nde turnuva açılış yemeği verdi. Turnuvaya katılan 16 takımla bir araya gelen Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra yemekte İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ve tertip komitesi de yer aldı. 4 gün sürecek olan yarı müsabakaların sonunda gruplarını 1'inci sırada tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası final biletini alacak.

Turnuvaya katılan takımlar şu şekilde;

Genç Erkekler A Grubunda, İzmir B. Özel Öbek Boğaziçi Anadolu Lisesi, Bursa Özel Özlüce Sınav Anadolu Lisesi, Ordu Altınordu Özel Anadolu Lisesi, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi, B grubunda Ted Samsun Kolej Özel Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi, Özel Tedkirdağ Aka Koleji, İstanbul Özel Güneşli Doğa Anadolu Lisesi takımları bulunuyor.

Genç Kızlarda ise A Grubunda, Özel Sinop Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, İzmir B. Özel Öbek Boğaziçi Anadolu Lisesi, Ordu Altınordu Özel Anadolu Lisesi, Tekirdağ Özel ÇRK. M. Fen Bil Anadolu Lisesi, B grubunda ise İstanbul Özsel Florya Doğa Anadolu Lisesi, Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi,