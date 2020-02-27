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Vali Bektaş, "16 tır şoföründe Coronavirüs'e rastlanmamıştır"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dünden bu yana gözetim altında tutulan 16 İran uyruklu tır şoföründe Coronavirüs’e rastlanmadığını açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dünden bu yana gözetim altında tutulan 16 İran uyruklu tır şoföründe Coronavirüs'e rastlanmadığını açıkladı.


Vali Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Dün akşamdan buyana gözlem altında tuttuğumuz İran'dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde Corona virüsüne rastlanmaması nedeniyle gözetim sonlandırılmış, şahısların serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."


Kdz. Ereğli ilçesindeki Erdemir limanı'na yük getiren 16 İran uyruklu tır şoförü, dünden bu yana Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet binasında gözlem altında tutuluyordu.

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