Vali Bektaş Alaplı Kaymakamını ziyaret etti

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Alaplı ilçesini ziyaret ederek, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'yu makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Alaplı İlçesi kaymakamlık ziyaretine gelişinde Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ilçe protokol üyeleri ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı.

Karşılamanın ardından Vali Bektaş Kaymakamı Saim Eskioğlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Alaplı Kaymakamı Eskioğlu ilçenin Eğitim, sağlık, ekonomik, nüfus, ulaşım, asayiş ve diğer konular hakkında Vali Bektaş'a brifing vererek, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Vali Bektaş'a ziyareti sırasında İlçe Emniyet Müdürü Cengiz han Zengin ,İlçe Jandarma Komutanı Fuat Gençer, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve daire müdürleri de eşlik etti.