Vali Bektaş, Çaycuma'da tarım ve hayvancılık tesislerini inceledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş beraberinde heyetle birlikte Çaycuma'da bulunan tarım ve hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erdoğan Bektaş beraberinde Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş , İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile önce Geriş köyünde Erol Duran'a ait 7 dekar alanda kurulu sebze fidesi üretim tesisini ziyaret etti. Akabinde Kayıkçılar köyünde Çaycuma Kaymakamlığı ile Köy Muhtarlığı desteği ile Kayıkçılar köyü muhtarlığına ait 8 dekar alanda Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan Bodur Armut Bahçesi, Ahatlı Köyünde Levent Keskin'e ait Arı ve Ana arı üretim tesisi, Akyamaç Köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi hibe projesi ile kurulan Gülşen Pat'a ait 550 metrekare plastik örtü sebze serası ile Çaycuma Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği üretim alanında bulunan lale , ortanca , aşılı ceviz fidanı ve zambak üretim yerinde inceleme yapıldı. Ziyaretler sırasında heyete ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ile köy muhtarları da eşlik etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş işletme ziyaretlerinde işletme sahibi ve yetkililerden üretim ve tesisler hakkında bilgi aldı. İşletmelerin teknik donanıma sahip olması konusundaki memnuniyetini belirten ve üretimin önemine dikkat çeken Vali Bektaş, " Üretimin önemi ve kazançlı olması önemli. Üretici kazandıkça mutlu oluyor. Verimli olan , rağbet gören üretimi ve ürün çeşitlerini desteklemeye devam etmeliyiz. Bu nedenle Il Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çiftçilere dağıtacağı 500 metrekare ebatlı sera projesi var.Yem bitkileri tohumu dağıtımı projesi var.Başka projeleri var. Bizde özel idare olarak maddi destek veriyoruz. Çaycuma ' da da üretim çeşitliliğini görmek ne güzel. Üreticimiz , çiftçimiz çalışkan insanlar. Bak Kayıkçılar Köyünde armut bahçesine destek oluyoruz. Fide üretim tesisi için destek olduk. Sera kuracağız. Üretim ve ürün çeşitliliği artacak. Biz devlet olarak her zaman üreticimizin yanında olacağız. Bu tür fevkalede güzel tesislerde üretim yapan insanımızı tebrik ediyorum. İnsanımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Ancak pazarı olan , satışta önü açık, kâr elde edilecek üretimi yapmalıyız " dedi.