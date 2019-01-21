Vali Bektaş, Harmankaya şelalesini gezdi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta turizm yatırımları yapılması planlanan doğal güzellikleri tanımak ve görmek amacıyla gezilerine devam ediyor.

Turizm yatırımları ve tanıtımı kapsamında Harmankaya Şelalesini ve çevresini gezen Vali Bektaş yaralı halde bulunan bir kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya saldı. Gezide, ayrıca soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaban hayvanlarına yemde bırakıldı. Vali Bektaş'ın, şelale gezisine Vali yardımcısı Nevzat Taştan, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve Milli Parklar Şube Müdürü Sezgin Örmeci eşlik etti.