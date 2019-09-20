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Vali Bektaş, "İlk yeni ihale Kilimli-Çatalağzı yolu olacak"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak için en öncelikli hedefin Filyos yolunun yapılması olduğunu vurguladı.

Bektaş, "Zonguldak-Kilimli tamam sayılır. İlk yeni ihale inşallah Kilimli-Çatalağzı yolu olacak" ifadelerine yer verdi.


Zonguldak'ta yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, Sapça-Yakademirciler köy yolunun iyileştirilmesi halinde Zonguldak-Çaycuma ulaşımının 20 kilometre kadar kısaltılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Vali Erdoğan Bektaş, "Kilometre kısalıyor ama zaman uzuyor. Esasında kilometre de o kadar kısalmıyor. Öyle olsa bile zamanı da kısaltmak için bir Ankara yolu kadar harcama lazım. O işin çözümü Filyos yolunu yapmak. O zaman hem km hem zaman kısalıyor. Hem de yol başladı, devam ediyor.. Bu saatten sonra Zonguldak için en öncelikli hedefimiz Filyos yolunun yapılmasıdır. Bütün gayretimiz onadır. Zonguldak-Kilimli tamam sayılır. İlk yeni ihale inşallah Kilimli-Çatalağzı yolu olacak" paylaşımında bulundu.

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