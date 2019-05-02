Vali Bektaş: "Kaçak ocaklara bile bile gençlerimizi ölüme göndermemeliyiz"

Kaçak ocaklar konusunda muhtarların dikkatli olmasını isteyen Vali Bektaş, "Bile bile çocuklarımızı, gençlerimizi ölüme göndermemeliyiz. Bu konuda hepimiz görevli ve sorumluyuz. Kurallar sonuna kadar çalışacak bizler ise emrinizdeyiz" dedi.

Merkez ve merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde görev yapan muhtarlar, Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında İŞKUR toplantı salonunda bir araya geldi. Vali Bektaş, çevre temizliği ve kaçak maden ocakları konusunda muhtarları uyarılarda bulundu. Muhtarlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Bektaş, “Kapımız her zaman sizlere açık. Sizler aracılığı ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Kırsalda çok güzel yapılmış çalışmalarımız var. Eksik kalan işlerini devam edeceğiz. Özellikle çevre temizliği konusunda birazcık daha dikkat istiyoruz. Zonguldak'ın tertemiz ve pırıl pırıl bir şehir olmasını istiyoruz. Çöpleri ve molozları canımızın istediği yere dökmeyeceğiz. Bu konuda hem siz kendiniz dikkatli olacaksınız hem de vatandaşa dikkat edeceksiniz. Yetmiyorsa ilgili kurumlar olan jandarma, polisi ve bizleri 24 saat uyaracaksınız. Yollarımız, köprü altlarımız, dere boylarımız tertemiz pırıl pırıl olmasını istiyorum. Bu konu çok önemlidir. Arazide kamu görevi yapan en son kişi sizsiniz. Muhtarın bir görevi yok. Benim kaç tane gören varsa sizin de o kadar görevleriniz var. Bütün sistemde ve vatandaşa ulaşan yolda siz varsınız. Sizler ile el birliği içerisinde bu işi yürüteceğiz” dedi.

“Madeni de, kömürü de çıkaracağız ve ekonomiye katkı vereceğiz"

Vali Bektaş, muhtarları kaçak maden ocaklarına karşı uyararak şunları söyledi:

“Türkiye cumhuriyeti devleti artık ilkel şartlarda maden ocaklarında insanların ölmesini istemiyor. Her şeyin kuralı, kitabı ve kanunu var. Geçtiğimiz aylarda bir maden ocağında kaza oldu ve işçimizi kurtaramadık. Bile bile çocuklarımızı, gençlerimizi ölüme göndermemeliyiz. Bu konuda hepimiz görevli ve sorumluyuz. Kurallar sonuna kadar çalışacak bizler ise emrinizdeyiz. Kurallar güvenlik ve hayat için var. Zonguldak'ta benim garipsediğim bir olay var. Sanki madenlerde ölüm alışılmış ve kanıtsanmış. Bunu normal bir olay gibi algılıyoruz. Böyle algılamamız lazım. Madeni de, kömürü de çıkaracağız ve ekonomiye katkı vereceğiz. Ölmeden bu işi başaracağız. Dünya nasıl yapıyorsa bizde öyle yapacağız. Kaza binde bir olur. Daha fazla olmaması lazım. Daha fazla olursa kaza olmaktan çıkıyor ve ihmal oluyor. Bu konuda biz sizlerle el ele, gönül gönüle hep birlikte gayret sarf edeceğiz.”