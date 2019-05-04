Vali Bektaş lise öğrencilerine tavsiyelerde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Vali Erdoğan Bektaş, Nebioğlu Beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de ziyarette bulundu. Geçtiğimiz aylarda okulun bahçesine Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin katkıları ile yapılan peyzaj çalışmalarını inceleyen Vali Bektaş, tavsiyelerde bulundu.

Nebioğlu Şehit Sacit Olcay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiren Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Kaymakam Serkan Keçeli, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya ,Tarım İl Müdürümüz Cemalettin Çataklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş , İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen , İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş' da katıldı. Okulun bahçesinde yapılan peyzaj çalışmaları incelenerek okul öğrencileri tarafından uygulama bahçesinde kurulmuş olan seralarda ki sebze üretimi incelenip Okul Müdürü Tekin Verim ile Tarım öğretmeninden bilgi alan alındı. Vali Erdoğan Bektaş sebzelerin bakımı, beslenmesi, gelişmesi hakkında öğrencilere uygulamalı olarak tarif etti. Ardından yeni sera kurulacak alan üzerinde incelemelerde bulunuldu. Daha sonra geçen yıl köylü vatandaşlarından toplanan yerli tohumun geliştirilmesi ve öğrencilerin yapmış olduğu model uçak standını gezdi.

Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan tarafından Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyelerine beldenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Okulun uygulama bahçesindeki sera sayısının artırılarak döner sermaye kurulması, öğrencilerin ürettiği ürünlerin pazarlanarak okula katkı sunarken modern seraların da Nebioğlu halkına örnek oluşturması hususunda talimatları olmuştu. Ayrıca Nebioğlu' nda üretilmeyen çiçeklerin de üretilerek örnek oluşturması hususunda Tarım İl Müdürümüz Cemalettin Çataklı' ya tavsiyelerde bulundu. Nebioğlu Belediye Başkanı Aydoğan yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirerek “Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş ve protokol üyelerine Beldemize yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin destekleri ile sera sayılarımızı artırarak öğrencilerimize değişik bitkilerin ekimi ve bakımı öğretilirken örnek sera bahçelerimizle çiftçilerimize katkı sunarken ülke ekonomisine de faydalı bir çalışma sağlayacağından hiç kuşkum yok. Daha yapılacak çok işimiz var her şey Nebioğlu için” dedi.