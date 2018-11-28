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Vali Bektaş, muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla Polisevi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla Polisevi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Muhtarlarla tanışarak, onları tek tek dinleyen ve muhtarlarca iletilen talepleri ilgili kurumlara aktaracaklarını ifade eden Vali Bektaş, muhtarların ihtiyaç ve beklentilerini imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye her zaman hazır olduklarını belirterek, hayatı daha yaşanabilir kılmak için hep birlikte çalışılacağını vurguladı.

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