Vali Bektaş, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni inceledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (OBDİM-EASOCOM) ziyarette bulundular.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haktan Özaçmak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap, Sağlık kampüsü ve Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademik ve idari çalışanlarının da hazır bulunduğu ziyaret, merkezin toplantı salonunda verilen brifing ile başladı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından verilen brifingde Vali Bektaş ve Rektör Çufalı, merkezin amaçları, eğitim faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalar, özellikli sağlık hizmetleri, Obezite ile Mücadele Eylem Planı, insan kaynakları, ulusal ve uluslararası katılımlı konferanslar, obezite ve diyabet hastalıklarının dünyada, Türkiye'de, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak'ta istatistiksel durumları ve güncel yenilikler hakkında bilgilendirildiler.

Ziyaret programı kapsamında hasta ve hasta yakınları ile de sohbet eden Vali Erdoğan Bektaş ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Danışma, Hasta Kayıt, Kabul; Obezite, Diyabet, Aile Hekimliği, Konsültasyon-Diyet Poliklinikleri; Diyabet Endokrin Hemşire Eğitim ve Tedavi Odası; Podoloji -Ayak ve Yara Bakımı Değerlendirme ve Tedavi ve Kozmetik Ayak Bakımı Polikliniği, Ölçüm Istasyonu, Kan alma ve EKG, Röntgen ile Podoloji-Yürüme Analizi Laboratuvarı, Tabanlık Tasarım ve Yapım Atölyesi birimlerinin faaliyetlerini yerinde incelediler. Ziyaret kapsamında Vali Bektaş ve Rektör Çufalı, birimlerin uygulamaları hakkında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap ve OBDİM Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından detaylı olarak bilgilendirildiler.

Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (European Association for the Study of Obesity, EASO) tarafından üç yıllığına (1 Temmuz 2019 - 30 Temmuz 2022 arası) obezite yönetimi yapan bir merkez olarak akredite edilen Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Türkiye'de kamu bünyesinde, kamuda hizmet veren obezite ve diyabet alanlarının bir arada olduğu ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca mükemmeliyet merkezi şeklinde obezite ve diyabet hastalıklarına yönelik Podoloji önlisans eğitimi, Podoloji yüksek lisans ile doktora düzeyinde eğitimi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim veren tek merkez özelliğini de taşıyan, il dışından da çok fazla hastaya hizmet veren bir merkez. Merkezin faaliyetleri özellikle 600 bin nüfuslu şehrimizde obez ve diyabetik 200 bin kişiye yakın bireye hitap ediyor.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, Obezite ve Diyabet Merkezinin Zonguldak genelinde özel ve iyi bir hizmet sunduğunu, farklı sağlık hizmeti birimleri, artırılan projeler ve farkındalık eğitimleri ile bütünleşerek, Merkezin Türkiye'de öne çıkan bir sağlık noktası olabileceğini ifade etti. Merkezin, Obezite ve diyabet gibi insan sağlığını yakından tehdit eden hastalıkların tedavisini sağlaması yönünde şehre büyük katkı sunduğunu da belirten Vali Bektaş, başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere merkez akademik ve idari çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.