Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Zonguldak Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen KODLAZON, AKILZON, DYNED, TÜBİTAK 4004, 4006, 4007 ve E- Twinning projelerinde başarılı çalışmalar yaparak, saha ziyaretlerinde izlenen öğretmenler ödüllendirildi. Başarılı öğretmenlere başarı belgeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından verildi. Kdz. Ereğli'den 19, il genelinde ise toplam 332 öğretmen ödül almaya hak kazanırken, törende konuşan Vali Bektaş, farkındalık ortaya koyarak, öğrencilere iyi örnek oluşturan öğretmenlere teşekkür etti.