İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak III.

Kademe Özel eğitim uygulama okulunda hayırsever işadamı Muammer Yazıcı tarafından donatılan fiziksel aktivite sınıfının açılışını yaptı.


Açılışta yaptığı konuşmada Özel eğitim uygulama okullarında çok faydalı işler yapıldığını vurgulayan Vali Bektaş, ''Bu okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın her biri farklı davranış, farklı eğitim ,farklı bakış açısı gerektiriyor. Devletimiz sağ olsun imkanlarımız var bu tür okulları yapıyoruz ,devletimize teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra hayırseverlerimiz ,muhtarlarımız da devreye giriyorlar, çok faydalı işler yapılıyor. En büyük destekçilerimiz işin çilesini çekenler yani velilerimiz sağolsunlar, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Katkısı olanlardan, destek sağlayanlardan Allah razı olsun" dedi.


Valimiz Erdoğan Bektaş, hayırsever Muammer Yazıcı'ya teşekkür plaketi takdim ettikten sonra okulun birimlerini gezerek öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti. Fiziksel aktivite sınıfının açılışına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ile bazı STK temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.