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Vali Bektaş, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kdz.

Ereğli'de şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde buluştu.


Ereğli'de faaliyet gösteren Fabrika Tims'de şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Kurum Müdürleri, Mesleki Oda Başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleri katıldı. İftar öncesinde konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu iftara katılan şehit aileleri ve huzurevi sakinlerine iftara katılımlarından dolayı teşekkür etti. İftardan sonra Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak tarafından Kur'anı Kerim tilaveti sunularak ilahi dinletisi gerçekleştirildi.


İftar, semazen gösterisi ile sona erdi.

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