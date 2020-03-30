Vali Bektaş, “Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz”

Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım” dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, yaptığı paylaşımda “Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım. Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım” dedi.