Vali Bektaş'a güvenlik görevlilerinin sorunlarını aktardılar

Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan ve Başkan Yardımcısı Bilgin Kalafatoğlu Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ederek güvenlik görevlilerinin sorunlarını dile getirdi.

Türk-İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan ve Başkan Yardımcısı Bilgin Kalafatoğlu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a ziyarette bulundu. Zonguldak'taki güvenlik görevlilerinin sıkıntı ve sorunlarının konuşulduğu ziyarette çözüm aşamasında Vali Bektaş'ın fikir ve önerilerine başvuruldu. Vali Bektaş'ın özel güvenlik görevlilerinin asla"görmezden gelinmemesini ve bu konudaki desteklerini ifade ederek her zaman güvenlik görevlilerinin yanında olduğunu dile getirdi. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Serbay Alkan, "Sayın valimize Zonguldak il Başkanlığı ve Genel merkez yönetim kurulu adına şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.