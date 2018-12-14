Vali Bektaş'tan heyelan açıklaması

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “İşe başlarken ihmal ettiğimiz yapısal sorunlar bize daha sonra fatura olarak geri dönüyor. Zamanında bu yapılaşmalar yapılırken gerekli plan ve etütlerin yanı sıra kuralına uygun çalışmalar yapılmayınca tabiat şartları bir süre sonra, geçerli, etkili oluyor. Ardından binalar yıkılmaya başlıyor. Rize ile kıyaslarsak, buruda çok fazla yağmur yağmadı. Ama bu kadar yağmur bile heyelana sebep oldu. Olaya köklü bir müdahale gerekiyor. Yapısal açıdan elden geçirilmesi gerekiyor. Temel sorunlar, su yönetimi sorunları, zemin etütlerinin incelenmesi gerekiyor. Sorunların oturup baştan düşünülmesi gerekiyor. Biz günlük olan gelişmeleri izliyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden sorunları çözmeye çalışıyoruz. Daha kalıcı işleri de ilgili kuruluşlardan bekliyoruz” dedi.