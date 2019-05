Vali Bektaş'tan KEAL ve BİLSEM'i gezi

Ereğli'ye gelerek KEAL ve BİLSEM'i ziyaret etti.

Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinin BAKKA Destekli proje çerçevesinde hazırlanan Yeni Ufuklar Bilim Atölyesi, (KEALYUBA) ve Kdz. Ereğli'de ilk defa açılan BİLSEM, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın da katıldığı bir törenle hizmete girdi. Açılışa Vali Bektaş'ın yanında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Kdz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, daire müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Açılışta ilk olarak konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'ni bildiklerini ve yapılan çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini belirtti. Kaymakam Çorumluoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “İnşallah geleceğin teknolojileri, geleceğin yazılımcılarını geleceğin bilim insanlarını biz buradan çıkartacağız. Zaten KEAL'i anlatmaya gerek yok. KEAL bizim Ereğli ilçemizde hatrı sayılır bir okul olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama daha üst seviyeye getirmek için bizlerde Kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği yapacağız.” Çorumluoğlu'nun konuşmasından ardından Vali Bektaş ve beraberinde ki protokol tarafından KEALYUBA açılışı gerçekleştirildi. Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler, Bilim Atölyesinin yanı sıra okulda bulunan ve uçak eğitimi verilen Simulasyon Merkezi, kütüphane ve serada da incelemelerde bulundu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberinde ki protokol daha sonra Kdz. Ereğli'de ilk defa açılan Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Her ilde en az bir tane BİLSEM'in planlandığını söyleyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Sanat Merkezi'nin aslında epey bir tarihi var. Ülkeler üstün zekalıları eğitmek için arayış içerisindeler. Ben bu işe ilgi duyduğum için bu gelişmeleri yaşadım. Yavaş yavaş konu bakanlığın gündemine geldi ve her ilde BİLSEM kurulması kararı alındı. Her ülke nüfusunun 1,8'i üstün zekalı olduğu varsayılıyor. Üstün zeka ve üstün yetenekler ülkelerin gerçek zenginliği ve potansiyeli. Tespit edilen çocuklar kendi okullarından koparılmadan burada kendi yeteneklerine uygun olarak eğitime alınırlar. Her ilde bir tane olunca zorluklar oluyordu. Zonguldak'ta bir tane vardı. Ereğli'de şekillendi ve 150 çocuk Zonguldak'tan ayrıldı ve burada okulu açtık. Okulu açtık demek kolay ama yapmak kolay olmuyor. Üstün zeka ve yeteneği nerede olduğu bilinmiyor. Bu iş ders çalışmakla olmuyor. Yetenek çalışmasıyla oluyor. Okulumuz Ereğli ve Alaplı'mıza hayırlı olsun. Güzel bir iş oldu. Çocuklarımıza üstün başarılar diliyor ve Ereğli'ye de yolun açık olsun diyoruz.”

Vali Bektaş ve protokol üyeleri daha sonra BİLSEM derslik, laboratuar ve hayırsever katkılarıyla yapılan sınıflarda incelemelerde bulundu.