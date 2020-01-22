Vali Devrekli iş adamları ile bir araya geldi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İş adamları ile Devrek'te bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek'te düzenlenen organizasyonda iş adamları ile bir araya geldi.

Devrek Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Beldiye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş katıldı. Toplantıda, Devrekli iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan Bektaş, kentin ve ilçelerinin ekonomik durumu ve potansiyelini, özel sektör yatırımları ile istihdam olanaklarını değerlendirmek amacıyla Zonguldak genelinde düzenlenen ekonomik toplantılar kapsamında Devrek'te iş adamları ile bir araya geldi. Vali Erdoğan Bektaş, iş adamları ile sohbet ederek çalışmaları konusunda bilgi alıp sorunlarını dinledi. Bektaş, Zonguldak ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, belirli sektör temsilcileriyle, esnaflarla, iş insanlarıyla ve onların oluşturduğu meslek kuruluşlarıyla bu tür istişare toplantıları yapmaya devam edeceklerini ifade etti.