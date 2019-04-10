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Vali Erdoğan, Başkan Yeşil ve yönetimini tebrik etti

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette, Genel Başkan Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; “Madencilerimizin en köklü kuruluşlarından bir tanesi sendikamızın yönetimi değişmişti. Onlar bizleri ziyaret ettiler biz de kendilerine iadeyi ziyarette bulunduk. Kendine teşekkür ediyoruz. Yeni ekibi başarılar diliyoruz.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise “Valimizi kurumumuzun sorunlarını anlatarak çözüm aşamasında destek istedik. İnşallah sorunları çözeceğiz kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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