Vali Erdoğan Bektaş; "Bu sene vatandaştan da destek istiyoruz"

Toplantıda konuşan Vali Bektaş; " İftar programlarımıza belediye ve emniyet destek veriyor. Günlük bin 500 kişiye yemek dağıtılıyor, ramazanda ise 3 bin 500 kişiye yemek dağıtılacak. Bu sene vatandaştan da destek istiyoruz. Vermeye alıştırmak için, insan verdikçe daha huzurlu olur" dedi.

İftarda 30 gün boyunca dağıtılacak yemek menüsü hazırlanarak 19 mahallede programlar düzenlenecek. Toplantıda Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Abdullah Püren, hazır bulundu. Vali Erdoğan Bektaş, 30 gün buyunca 19 mahallede ve 24 noktada iftar programı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl 19 mahallede 22, noktada iftar verildi, bu yıl ise 24 noktada iftar verilecek. Bu çalışma göçmen ve mülteciler için başlandı. Bu yıl biraz daha büyüyerek devam ediyor. Zonguldak güzel bir sınav veriyor. Sivil toplum kuruluşları ve valilik işbirliğinde kendiliğinden yürüyen bir iş. Bu şehirde 365 gün işleyen bir sistem. 1500 kişi ve taşımalı eğitimde öğrenim gören öğrencilere yemek veriliyor. Bu çalışmalar imece usulü yürütülüyor. Yardım yapmak ve vermek bir ihtiyaçtır. Bir kişinin iftar maliyeti 5 TL. İftar vermek isteyen hayırseverler kişi başı 5 TL den iftar verebilirler hesabına yatırmak şartıyla. Hayırsever vatandaşlara yardıma bekliyoruz. Normalde tam olarak biz bunu tek başımıza karşılayabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok ancak bizim amacımız burada yaygınlaşma olgusunu oluşturmaktır. Ramazan ayı fedakarlık ve Yardımlaşma aynıdır.30 gün boyunca 19 mahallede belirlenen 24 noktada kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile halkımıza iftar verilecektir."