Vali Erdoğan Bektaş Kozlu Belediyesi'nde

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Son Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş'ın, kentteki çeşitli ziyaretleri sürüyor. Vali Erdoğan Bektaş, ziyaretler kapsamında Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İlçe hakkında Başkan Kerim Yılmaz'dan bilgiler alan Vali Erdoğan Bektaş'ın ziyaretine Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ile İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli de eşlik etti. Ziyaretin anısına Vali Erdoğan Bektaş'a 1920 tarihli Kozlu tablosu hediye edildi.