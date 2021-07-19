Vali Mustafa Tutulmaz vaka açıklaması

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Tutulmaz, vaka sayılarında artış olduğunu ve tedbiri elden bırakılmamasını istedi.

Zonguldak'ta dünya evine giren Duygu Elma ve Cüneyt Özfidan, çiftinin nikahına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayıları hakkında bilgiler verdi. Vaka ortalamasının bu hafta 20'den 25 çıktığını söyleyerek ölüm oranının azaldığını ifade eden Vali Tutulmaz, “Geçen hafta ortalaması yirmi idi bu hafta ortalaması yirmi beşe çıktı. Bugün dün yeniden artış kendini gösterdi. Lütfen kurallara uyalım. Aşı olsak bile kurallara uyalım. Aşılamayı da muhakkak arttıralım. Ölüm sayılarında azalma var bu sevindirici. Bununda sebebi aşılar. Aşılı olanlar yeniden yakalanabilirler. Ama aşı olanların ölüm oranı çok düşük. Bunu özellikle gençler bize bir şey olmaz demeyin gençler arasında ki aşılama sayısını arttırmamız gerek” dedi.