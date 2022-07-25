İhlas Haber Ajansı

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Vali Mustafa Tutulmaz: ‘Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı'

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durumu açıkladı.

Tutulmaz, vaka sayılarının 15 günde 3 katına çıktığını söyledi


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Tutulmaz vakalarda artış meydana geldiğini ve son 15 günde vakaların 3 katına çıktığını belirterek, “Dünyada bu artış eğilimi vardı Zonguldak'a da geldi. Son 15 günde 3 katına çıktı, vaka artışları oldu. Bizi sevindiren taraf ölümler azaldı. Şuanda son 15 günde 4 vefat var, korona kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Şu anda hastanelere zora sokan bir durum yok. En küçük mağduriyet bile yaşamamak adına uyarılarımız dikkatli olmaları kendilerini korumaları, şu anda yapılacak başka bir şey yok. Zamanı gelenler aşılarını olsunlar. Söyleyebileceğimiz bu. Keşke ülkeler bu sorunu çözseler de uğraşılmasa. Maalesef istediğimiz gibi değil” şeklinde konuştu.

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