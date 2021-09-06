Vali Mustafa Tutulmaz yeni yılın ilk ders zilini çaldı

Zonguldak'ta yüzyüze eğitimde yeni yılın ilk ders zilini Vali Mustafa Tutulmaz çalarak öğrencilere başarılar diledi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yüz yüze eğitimin bugün başlaması dolayısıyla ile Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokuluna eğitim-öğretim açılışına yönelik düzenlenen törene katılan Vali Mustafa Tutulmaz, törenin sonunda yaptığı konuşmada; uzun süren bir aradan sonra öğrencilerin bugün yüz yüze eğitime başladığını öğretmenleri, öğrencilerimi okullarda- sıralarda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aşılama oranlarına dikkat çeken Vali Tutulmaz, okulların yüz yüze eğitime devem edebilmesi için mutlaka aşı olunması gerektiğini belirterek, velileri bu konuda daha hassas ve duyarlı davranmaya davet etti. Hiçbir eğitim metodunun yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını açıkladı. Tutulmaz, kitap okumanın önemine de değinerek mutlaka okuyan nesil olunması gerektiğini vurguladı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıç zilini çalan Tutulmaz, sınıf ziyaretleri de yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenler odasında bir süre öğretmenlerle de görüşerek sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı diledi.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim-öğretim yılının tüm Zonguldak'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek; "Bugün 36 anaokulumuzda 3854 öğrenci ,194 İlkokulda 25.800 öğrenci, 119 Ortaokulda 27.710 öğrenci, 89 Lisede 30.791 öğrenci olmak üzere toplamda 438 okulumuzda 88.155 öğrencimiz ilimizde yüz yüz eğitime başladı" dedi.

Eğitim - öğretimdeki en önemli hedefin çocukların yetenek ve ilgilerinin dâhilinde zihinsel, ruhsal, sosyalgelişimlerine öncülük edip millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirten İl Müdürü Ali Tosun, "Eğitim ailesi olarak bizler, medeniyetimizin tertemiz izlerini takip ederek bizleri yıldızlara taşıyacak neslimizi yetiştirirken ilhamımızı, inancımızı ve irademizi şanlı mazimizden alıyoruz" dedi.

İl Müdürü Ali Tosun, konuşmasında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek sağlık ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diledi.