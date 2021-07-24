Vali Tutulmaz, Basın Bayramı'nı kutladı

Gazeteciliğin temeli olan bilgi ve haber alma, yayma suretiyle toplumu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma gibi özgürlüklerin etkili bir aracı olarak görülen basının en önemli bilgi edinme kaynaklarından olduğunu ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteciliğin temeli olan bilgi ve haber alma, bunu yayma suretiyle toplumu aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma gibi özgürlüklerin etkili bir aracı olarak gördüğümüz basın, en önemli bilgi edinme kaynaklarından, demokratik toplumların olmazsa olmazı ve demokrasilerin en önde gelen kurumlarından birisidir. Basının farkındalık oluşturan, kamuoyu oluşumu ve değişimindeki gücü düşünüldüğünde, demokrasilerin ve ülkelerin gelişmesinde basının ve basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Basında sansürün kaldırılmasından sonra Türk basını; özgür, ilkeli ve evrensel etik değerlere bağlı, doğru, objektif anlayışla görev yaparak önemli bir mesafe kat etmiş, ülkemizdeki demokrasi anlayışının güçlenip gelişmesi, duyarlı bir toplumun oluşması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kullanılması gibi yaşamsal konularda değerli katkıları olmuştur. Bizlerin karar ve düşüncelerini değerli halkımıza aktaran, halkımızın istek ve görüşlerini bizlere ulaştıran basınımızın her zaman olduğu gibi dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, basın meslek ilkeleri ve esaslarına gönülden bağlı, kişilik haklarını önemseyen, özel yaşama saygı duyan bir anlayışla hareket ederek doğru, eksiksiz, tarafsız bilgi ve haber sunma çabası içinde olacağına, bu hassasiyetle görev yapacağına inancımız sonsuzdur. Bugünün, basın sektörünün ve basın çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği, çalışırken karşılaşılan güçlüklerin azaltılması ve daha verimli çalışma koşularının oluşması yönündeki girişimlere vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük bir emek, özveri ve alın teriyle toplum adına bilgilendirme, denetleme gibi önemli bir kamusal görevi yerine getiren basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken her zaman yanlarında olacağımızı çalışmalarını kolaylaştırıcı bir anlayışla hareket edileceğini ifade ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”