Vali Tutulmaz, "Geleceğe Nefes" projesinde Zonguldak'ta ilk fidanını dikti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında korona virüs tedbirlerine uygun olarak fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla başlatılan "11 Milyon Fidan Dikimi" ilçenin Perşembe beldesine bağlı Ada Köy' de gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ilk fidanını dikerek " Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçtiğimiz yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, tüm yurdumuzda olduğu gibi saat 11.11' de Çaycuma Adaköy'de fidan dikim etkinliğine katıldık. İl genelinde 99 bin 900 fidan toprakla buluşturuldu" dedi.

Fidan dikim törenine katılanlar, çeşitli noktalarda fidan dikerek etkinliğe sahip çıktı.