Vali Tutulmaz, iş insanlarını ziyaret etti

şahıslara kiraya verilen Asma işçi yurtları binalarında faaliyet gösteren iş insanlarını ziyaret etti.

Yapılan üretim ve sağlanan istihdam konusunda iş insanlarından bilgi alan ve iş yerlerini gezen Vali Tutulmaz, yaptıkları üretim ve sağladıkları istihdam nedeni ile kendilerine teşekkür etti; bol kazançlar, kolaylıklar ve başarılar diledi.