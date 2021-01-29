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Vali Tutulmaz, iş insanlarını ziyaret etti

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcısı Turgut Subaşı ile birlikte istihdama katkıda bulunmak amacıyla 2004 yılında mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 3.

şahıslara kiraya verilen Asma işçi yurtları binalarında faaliyet gösteren iş insanlarını ziyaret etti.


Yapılan üretim ve sağlanan istihdam konusunda iş insanlarından bilgi alan ve iş yerlerini gezen Vali Tutulmaz, yaptıkları üretim ve sağladıkları istihdam nedeni ile kendilerine teşekkür etti; bol kazançlar, kolaylıklar ve başarılar diledi.

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