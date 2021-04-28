Vali Tutulmaz, işyeri hakemlerinin kapasitesini geliştirme projesi toplantısına katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz "Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü"nde Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin kapasitesini geliştirme projesi toplantısına Zoom üzerinden katıldı.

Vali Tutulmaz toplantıda; Zonguldak'ın sanayinin önemli girdilerinden, ulusal ve stratejik bir enerji kaynağı olan ve bu havzada çıkan kömürle var olan, hayat bulan, adı emek ve alın teri ile özdeşleşen, kömür denilince ilk akla gelen emektar madenleriyle anılan, altı kömür, üstü yaşayan bir madencilik müzesi olma özelliği taşıyan önemli bir il olduğunu vurguladı.

Madencilik ve işçi kültürünün yoğun yaşandığı ilimizde iş kazaları ve meslek hastalıkları özellikle Zonguldak kömür havzası özelinde değerlendirildiğinde iş sağlığı ve güvenliğinin büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Madencilik sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliğinin teknolojik gelişmeler ve kriterlere uygun bir şekilde sağlanması, kömüre hayat veren işçilerimizin yaptıkları ve bu zorlu ve riskli görevlerini yerine getirirken, sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde çalıştıklarına içtenlikle inanmaları, kendilerini güvende hissetmeleri büyük önem arz ettiğini ifade etti.