Vali Tutulmaz; ‘Kömürün dışında da müze yapmalıyız"

Müzeler Haftası töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz "Kömürün dışına da müzeler yapmalıyız" dedi.

18-24 Mayıs Müzeler Haftası Zonguldak maden müzesinde kutlama etkinliği düzenlendi. Törene; Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Kültür Müdürü Taner Dursun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz törende ilk olarak deprem bölgesinde görev yapan madencilerin fotoğraflarından oluşan sergi inceledi. Müze Müdürü Seda Yılmaz Vali Mustafa Tutulmaz'a sergi hakkında bilgi verdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Programda ilk konuşmayı Vali Mustafa Tutulmaz gerçekleştirdi. Vali Tutulmaz , "Herkesin bir yönüyle turizmi tutması ve kırsal kalkınmanın artırılması gerekiyor. İnşallah ilimizde bunu göreceğiz. Turizmin az olduğu illerden biriyiz ama potansiyelimiz var. Bu bilinci arttırabilmek çok daha önemli ve anlamlı. Zonguldak olarak bunu başarabildiğimizi düşünüyorum, belli bir noktaya geldik. Uluslararası ölçülerde ziyaret edilebilir olmak gerekiyor. Bu sayıyı artırmalıyız. Batıda bir şehre gittiğinizde onlarca müzeye ulaşırsınız. Her bölgede oraya anlam katacak müzeler yapılmıştır. Bunu bizlerde yapmalıyız. Kömürün dışında da müzeler yapmalıyız. Değişik meşhur kişiler adına müzeler yapabiliriz. Gelen kişilere ziyaret erme imkanımız olur. Bu potansiyelimiz var. Hepsi bir anda olmuyor ama peyderpey yapılabilir" şeklinde konuştu.

"Müzeler tarihi verileri gelecek kuşaklara aktaran mekanlardır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun da yaptığı konuşmada, müzelerin tarihi verileri gelecek kuşaklara aktaran mekanlar olduğunu belirterek şunlara söyledi:

"Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren, tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlardır. Günümüzde müzeler, objelerin korunup sergilendiği, sadece korumacı yapısıyla öne çıkan kurumlar olmaktan sıyrılıp toplumun çeşitli katmanlarıyla bir araya gelerek bilimin, tarihin, sanatın, kültürün konuşulduğu, tartışıldığı yaşamın içinden birer kamusal alana dönüşmektedir. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamak ve halkın dikkatini müzelere yöneltmek amacıyla yılda bir günü"Müzeler Günü"olarak ilan etmiştir. Ülkemizde 1982 den itibaren kutlanan Müzeler Haftası, tüm dünya ülkeleri ile uyumlu bir kutlama birliğinin sağlanması amacıyla 2011 den itibaren 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Bu yıl 42.'sini kutladığımız Müzeler Gününün ana teması“Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah”olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Müze Müdürlüğümüz tarafından Depremzede öğrencilerimiz ve deprem bölgesinde pek çok canın kurtarılmasında emek vermiş olan madencilerimizle depreme dair söyleşi, öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu vefa panosu ve madencilerimize ait fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler 23 Mayıs günü karikatür sergisi ile devam edecektir. Başta Sn. Valim olmak üzere programımıza katılımlarıyla destek veren konuklarımıza, Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne, sergimizde kullanılmak madencilerin deprem bölgesindeki çalışmalarına ait fotoğrafları, dijital ve baskı olarak müdürlüğümüzle paylaşan GMİS ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna, depreme ait yaşanmışlıklarını, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan madencilerimiz ve Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, karikatürleriyle etkinliğimize destek veren Sn. Kürşat Coşkun'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak isterim."

Törende Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik bölümünde okuyan deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin depremde yaşadığı anıları anlattılar. Hataylı olan ve ZBEÜ Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşe ve Türk Sarıkaya depremi bizzat Hatay'da evde yaşadığını belirterek "Kıyamet kopuyor zannettim" dedi.

Çok sevdiğim kişilik bölüm öğrencisi de depremle ilgili anılarını anlattılar.