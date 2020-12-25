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Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.


Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Çaycuma mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Köy ve mahalle muhtarlarına korona virüs salgınıyla mücadelede sergiledikleri iş birliği ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Kadına şiddet ve uyuşturucu ile mücadelede dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi.


Vali Tutulmaz konuşmasının ardından korona virüs salgını ile mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere özenle uyulmasını ve takipçisi olmasını isteyerek muhtarlardan gelen ihtiyaç ve talepleri dinledi.

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