Vali Tutulmaz öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşiyle birlikte Fener İlkokulundaki karne törenine katıldı.Vali Tutulmaz'a, Yenilik ve Eğitim Teknojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eşlik etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, öğrencilerin yer aldığı iki sınıfa giderek öğrencilere neler yapacakları konusunda sohbet etti. Ardından Vali Tutulmaz, öğrencilere hediyeler ve karnelerini teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Tutulmaz, “Öğrencilerimizin karne heyacanına ortaklık ediyoruz. Kendileri büyük bir emek verdi. 7/8 aylık uzun bir maratondan sonra bugün son aşamaya geldiler. Tabi bu aslında tatil bir taraftan da eğlenceli bir şekilde devam ettiği bir süreçtir. Biz Zonguldak olarak bu süreçte 10 bin öğrencimiz 7.500 öğretmenimizle verimli bir dönem geçirdik. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz eğitim paydaşları fedakarca bir çalışma yaptı. Bunun sonucunu da aldık. Akademik başarının yanında öğrencilerimiz millete hayırlı insanlar olarak yetiştirmek evrensel ve milli değerlerimizle yetiştirebilmek adına güzel çalışmalar yapıldı. İnşallah sonucunu millet olarak alırız. Sizler vasıtasıyla bütün velilerimize teşekkür ederiz”dedi.