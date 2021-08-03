Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Tutulmaz eşliğinde toplantı gerçekleşti.

İlçenin Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'nde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları ile tanışma toplantısında bir araya gelindi. Bölgenin özellikle son yıllarda önemli bir gelişme trendi içerisinde olduğu, Filyos'ta ki çalışmalarda bunun etkisi olduğunu vurguladı. Ardından Vali Tutulmaz, banyo mobilyaları imalatı yapan firmayı ziyaret etti.

Toplantıya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, OSB Başkan vekili Mete Yıkılmaz, OSB Müdürü Özgür Okur ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti.