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Vali Tutulmaz'dan Eğitim Ocağı ve Maden Müzesine katkı talimatı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Maden Müzesi ve TTK eğitim ocağında incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz inceleme sonrası Zonguldak tanıtımına daha da fazla katkı yapabilmesine yönelik olarak daha neler yapılabileceğinin çalışılmasını talimatını verdi.


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman ve diğer ilgililerin anlatımıyla Maden Müzesi ve TTK eğitim ocağını gezdi. Maden Müzesi müdüründen brifing alan Vali Tutulmaz TTK, BAKKA, İl Özel İdaresi ve Kültür Müdürlüğünün iş birliğiyle maden müzesi ve eğitim ocağının ilimizin tanıtımına daha da fazla katkı yapabilmesine yönelik olarak daha neler yapılabileceğinin çalışılmasını ve kendisine sunulmasını istedi.


Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra Rombaki Konağı ve BAKKA ve TTK Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Kemerbaca Mevkiindeki “Zonguldak topoğrafyasında kömürün tarihsel etkisi dijital teknoloji ile turizme kazandırılma projesi'' çalışmasında ve restore edilen eski binada incelemelerde bulundu.


Ziyaret ve incelemelere TKK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür yardımcıları Ercan Gebeş ve İsmail Güner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Mehmet Kokulu, BAKKA genel sekreteri Muhammet Ali Oflaz, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Akçay ve diğer ilgililer katıldı.

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