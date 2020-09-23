Vali Tutulmazdan korona virüs açıklaması

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Tutulmaz, esnafları korona virüse karşı uyardı. Korona virüs hakkında açıklama yapan Vali Tutulmaz, “İlimiz açısından şuan çok rahatsız edecek durumda değiliz ama yine vak'alarımız var. Hedefimiz bu vak'aları sıfıra indirmek” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberindeki yöneticiler ile birlikte kent merkezinde denetimlerde bulundu. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler çay ocağı, kafe, lokanta, berber, banka, postaneleri gezerek sık sık uyarılarda bulundu. Denetim sonrası değerlendirmede bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak olarak kötü durumda olmadıklarını söyledi. Denetimlere sıklıkla devam ettiklerini ifade eden Vali Tutulmaz, “Her hafta olduğu gibi bu hafta denetimlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi ile ilgili kurallara uyulup uyulmadığını yerinde görerek tespit etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan rehberlik yapıyoruz bir taraftan onların uygulamalarının genelgelere ne kadar uyulduğunu yerinde görmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla halkımızın bilinci iyi bu bilinci daha da fazla arttırabilme gayreti içerisindeyiz. Sizlere bu konuda önemli görevler düşüyor. İlimiz açısından şu an çok rahatsız edecek durumda değiliz ama yine vak'alarımız var. Bu vak'aları hedefimiz sıfıra indirmektir daha fazla duyarlı olalım” şeklinde konuştu.