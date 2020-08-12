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Vali Tutulmaz'ın baba acısı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, babası Hüseyin Tutulmaz’ı kaybetti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, babası Hüseyin Tutulmaz'ı kaybetti.


Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir süredir tedavi gören babası Hüseyin Tutulmaz hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavi süreci sırasında yaşamını yitiren Hüseyin Tutulmaz'ın acı haberini alan Vali Mustafa Tutulmaz, sabah erken saatlerinde Zonguldak'tan ayrıldı.


Belediye Başkanı Ömer Selim Alan acı haberi sosyal medyadan paylaşarak, "Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın kıymetli Babası Hüseyin Tutulmaz'ın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Valimiz başta olmak üzere, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyor, başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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