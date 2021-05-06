Vali ve milletvekilleri çalışmaları inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekiller ile birlikte yapımı süren çalışmaları yakından inceledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca, Rıfkı Gültekin ve Hüseyin Engin ile birlikte Ormanlı'da incelemelerde bulundu. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol tarafından karşılanan heyet sırasıyla; Hastane, Subaşı Hayvan Pazarı, Dağlıca yol genişletme çalışmalarını yakından incelerken, Yalnızçam Köyü ve Esenköy'e giderek yapımı süren çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar. Ormanlı Köprüsü ve Çiğdemli Köprüsünde yapılan incelemelerin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler Ormanlı Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Başol ev sahipliğinde yapılan görüşmede bölgede yapımı süren çalışmalar ve güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.