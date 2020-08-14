Valilikten dolandırıcı uyarısı

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Valilik Özel Kalem Müdürlüğünden arıyoruz yada benzeri ifadeler kullanılarak ilimiz ve ilçelerimizdeki iş insanlarımızı telefonla aranarak ihtiyaç sahibi, engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alınacak denilerek dolandırıcılar tarafından para talebinde bulunulduğu duyumları alınmaktadır. Valiliğimizin iş insanlarımızdan yukarıda açıklandığı şekliyle bir talebi bulunmamaktadır. Değerli iş insanlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu tür taleplere karşı dikkatli olunması, kesinlikle itibar edilmemesi ve 0372 252 50 66 numaralı telefonlardan Valilik makamıyla irtibata geçilmesi önem arz etmektedir" denildi.