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Valilikten ‘kaçak maden ocağı' açıklaması

Zonguldak Valiliği’nce yapılan açıklamada; işletme izni veya redevans sözleşmesi olmaksızın maden ocağı açılması ve üretim faaliyetinde bulunulması süreçlerinin maden kanununda belirtilen hükümler gereği titizlikle takip edileceği belirtildi.

Zonguldak Valiliği'nce yapılan açıklamada; işletme izni veya redevans sözleşmesi olmaksızın maden ocağı açılması ve üretim faaliyetinde bulunulması süreçlerinin maden kanununda belirtilen hükümler gereği titizlikle takip edileceği belirtildi.


Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamada, Zonguldak genelinde ‘kaçak maden ocağı işletmeciliği' olarak bilinen ve maden kazaları dahil bir dizi olumsuzluğa neden olan süreçlerle mücadelenin her boyutta devam ettiği belirtildi.


3213 Sayılı Maden Kanunu'na atıfta bulunularak, “3213 Sayılı Maden Kanununun Ek Madde 15 kapsamında: “İşletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödevans sözleşmesi olmaksızın, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar' hükmü getirilmiştir. Bilindiği üzere ilimizde oldukça sık maden ocakları kazaları olmakta bunların büyük bölümü de kaçak işletilen maden ocaklarında meydana gelmektedir. Bu yüzden yukarıda sözü edilen kanun gereği olası olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi için konunun Valiliğimiz ve ilgili kurumlarca titizlikle takip edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine sunulması gerekli görülmüştür” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen patlamada 5 işçiden 3'ü yaşamını yitirmiş, olayda İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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