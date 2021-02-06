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Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak Valiliği, sosyal medyada yer alan köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada Zonguldak’ta böyle bir şahsın tespit edilemediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak Valiliği, sosyal medyada yer alan köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada Zonguldak'ta böyle bir şahsın tespit edilemediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.


Sosyal medyada paylaşılan bir şahsın ağaca bağladığı köpeği dakikalarca döverek öldürdüğüne dair görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çalışma başlattı.


Zonguldak Valiliği, büyük tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “5-6 Şubat tarihlerinde Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük tepki uyandıran video ve haber ile ilgili olarak; il emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir” denildi.

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