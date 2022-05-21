Valilikten 'Patpat' diye tabir edilen tarım araçları için önemli uyarı

Zonguldak Valiliği'nin Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak hazırladığı broşürde tarım aracı olarak imal edilen ve karayoluna çıkışı yasaklanan patpat olarak tabir edilen araçların amacı dışında kullanılmaması için uyarılarda bulundu.

Patpat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için Kdz Ereğli jandarma ekipleri Kaptaş bölgesi yol üzerinde pat pat kullanan vatandaşlara el broşürü dağıttı. Jandarma Trafik Timleri yol üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, umuma açık yerlerde ve köy odalarına broşürler asarak patpat kazalarının önlenmesi için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.