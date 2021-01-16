Valilikten yoğun kar yağışı uyarısı

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şöyle: “Batı Karadeniz bölgesinde, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te beklenen yağışların bu akşam saatlerinden Pazartesi sabahına kadar 09.00 saatlerine kadar bölgede yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının getireceği buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.”