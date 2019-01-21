Varank, Genel Sekreterlerle bir araya geldi

C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Başkanlık ettiği toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ajans Genel Sekreterleri katıldı. Ajansların kurulduğu günden bugüne yapılan faaliyetler hakkında kısa kısa görüşler sunulurken 2019 yılı için planlanan faaliyetler değerlendirildi. Bakan Mustafa Varank, kalkınma ajanslarının bölge açısından önemine değinirken, yeni yılda tüm imkânlarla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edileceklerini ifade etti.