'Vasiyet' Kdz. Ereğli'de sahnelendi

Atatürk Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Okan Onur'un Atatürk'ün hayatının bilinmeyen yönlerini anlattığı “Vasiyet” adlı oyun Kdz. Ereğli'de sergilendi.

Kdz. Ereğli'de Atatürk Düşünce Derneği(ADD) Devrek Şube Başkanı Okan Onur'un, Atatürk üzerine yazılmış çok sayıdaki kitaptan derleyerek sunduğu ‘Vasiyet' adlı oyunun gösterimi gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Okan Onur'un sahnelediği Vasiyet adlı oyunun 1. Bölümü Ereğli sanatseverlerden tam not aldı. Onur'un tek başına sergilediği oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönler anlatıldı. Üç bölümden oluşacak bir prodüksiyonun ilk bölümünü oluşturan gösterimde, Mustafa Kemal'in doğduğu yıllardaki toplumsal koşullar ve aile ilişkileri anlatılırken, anlatıma eşlik eden etkileyici müzik ve sinevizyon gösterimi, salonda, duygulu bir atmosferin oluşmasını sağladı. Oyun sonunda seyirciler, Kdz. Ereğli Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Yusuf Arslan'dan programın tekrar yapılmasını isteyerek, bütün Ereğli halkının izlemesi gerektiğini belirtti. Devrek Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanı Okan Onur ise program sonunda yaptığı konuşmada ‘Vasiyet'in çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Onur açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen sevginin ve enerjinin mutluluğunu tarif edemiyorum. Gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz ve bu projeye imza atmanın çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim”

Program daha sonra toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.