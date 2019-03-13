Vasiyet'in Türkiye turnesi başladı

Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek kişilik gösterisi ile anlatan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Okan Onur'un Türkiye turnesi başladı.

Onur'un tek başına sergilediği oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönler üç bölümden oluşacak bir prodüksiyonla sergilenecek. Bir çok il ve ilçeler de 'Vasiyet' adlı gösterisinin birinci bölümünü anlatacağını sonrasında iki ve üçü aynı anda sergileyeceğini belirten Onur, " Türkiye' de İstanbul, Ankara, Bodrum, Eskişehir, Kırıkkale, Lüleburgaz, Didim, Alaplı, Çaycuma gibi il ve ilçelerimiz de ücretsiz olarak sahne alacağım. Bunun dışında bir ilke imza atacağım, Almanya'nın Essen şehrinde de 'Vasiyet' i sunacağım. Benim tek bir hedefim var, o da Atatürk'ü anlatmak ve ben bunu bir kuruş dahi istemeden yapıyorum, yapacağım da. Çünkü Atatürk'ü anlatmanın bir miktarı, ölçüsü olamaz. Yani bana göre çok çirkin bir şey. Bilete para verip, Atatürk'ü dinlemek diye bir şey söz konusu olamaz. Ben genci, yaşlısı, Atatürk dostu, herkesi Atatürk'ü bilinmeyen yönleri ile dinlemeye davet ediyorum" dedi.