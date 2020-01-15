Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi

Vatan Partisi Zonguldak yeni İl Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Vatan Partisi yeni İl Başkanı Gökhan Yılmaz ve yönetim kurulu GMİS yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Vatan Partisi yeni il yönetim kurulunu tanıştıran Yılmaz, GMİS ve maden işçileri ile emek ve hak mücadelesinde tarihten gelen birlikte dayanışma ve mücadele anlayışını aynı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, GMİS ve maden işçilerinin her türlü mücadelesinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.