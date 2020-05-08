İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar çupra ve levrek ilgi gösterdi

Zonguldak’ta av yasağının başlamasıyla birlikte Zonguldak’ta vatandaşlar çupra ve levrek’e rağbet gösterdi.

Zonguldak'ta av yasağının başlamasıyla birlikte Zonguldak'ta vatandaşlar çupra ve levrek'e rağbet gösterdi.


15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle yaz balıkçılığı başladı. Zonguldak'ta da tezgahlarda İstavrit, Çupra, Levrek, Somon ve Norviç uskumru yer aldı. Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği balık türü ise Çupra ve Levrek oldu. Av yasağının sona ermesiyle birlikte balık çeşitlerinin de azaldığını ifade eden Balıkçı Kemal Özçep, ''15 Nisan başlayan av yasağı nedeniyle yaz balıkçılığı başladı. Şuan tezgahlarımızda İstavrit, Çupra, Levrek, Somon ve Norviç uskumru var. Vatandaşlarımız en çok Çupra ve Levrek'e ilgi gösteriyor. Biz yaz kış tezgahımızı açıyoruz. Vatandaşımızın balık ihtiyacı karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz''dedi. Tezgahlarda yer alan balık fiyatları şu şekilde; İstavrit 35 TL, Çupra 10 TL, Levrek 10 TL, Somon 40 TL, Norveç uskumru 15 TL'den alıcı buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.