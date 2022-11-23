İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaşlar deprem sonrası sokakta bekledi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşlar hissedilen depremle birlikte sokağa akın etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşlar hissedilen depremle birlikte sokağa akın etti.


Merkez üssü Düzce'de yaşanan deprem Zonguldak'ı da etkiledi. Sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ilk olarak yaşam üçgeni oluşturdu. Sarsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti. Birçok ev ve işyerleri sarsıntıyla sallandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.