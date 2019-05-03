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Vatandaşlar Filyos Irmağı'ndan 2 ton çöp topladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar belediye ekipleri ile birlikte ırmakta biriken çöpleri toplayarak temizledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar belediye ekipleri ile birlikte ırmakta biriken çöpleri toplayarak temizledi.


Çaycuma'da bir vatandaş, Filyos Irmağı kenarında arkadaşlarıyla birlikte gezerken, piknik yapan vatandaşların çeşitli zamanlarda bıraktığı çöplerin fotoğrafını çekerek Çaycuma Belediye Başkanlığı'na gönderdi. Fotoğrafı inceleyen Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, vatandaşı arayarak çöpleri birlikte toplama önerisini sundu. Bu öneri üzerine sosyal medya üzerinden yapılan çöp toplama çağrısına kayıtsız kalmayan yüzlerce kişi Başkan Kantarcı öncülüğünde Filyos Çayı'nda çöp topladı.


Aralarında CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, bazı belediye meclis üyeleri ile daire amirlerinin de bulunduğu kalabalık, hava kararıncaya kadar 2 tondan fazla çöp toplayarak ırmağın temizlenmesini sağladı. Çöp aracı yardımı ile toplanan çöpler hızlı bir şekilde alandan uzaklaştırıldı.

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